المنتخب الوطني يقترب من إنهاء معسكره بالمغرب

اختتم المنتخب الوطني مبارياته الودية في معسكره المقام حاليا بالعاصمة المغربية الرباط حيث لعب مباراتين كانت الأولى أمام بوركينا فاسو وفقدها بهدف دون ردّ بينما جمعته الثانية بنظيره منتخب النيجر وتمكن من تحقيق الفوز فيها بهدفين دون مقابل.

أهداف المباراة التي لم تنقل تلفزيونيا ولم توثّق عبر المرافق الإعلامي الذي لم يكن ضمن البعثة الموجودة في المغرب سجّلت في الشوط الثاني عن مؤيد اللافي ومحمد الترهوني.

ومن المقرر أن ينتهي المعسكر الحالي في المغرب يوم العاشر من الشهر الحالي وهو موعد التحاق اللاعبين المحترفين بأنديتهم أما البعثة بحسب تصريحات مدير المكتب التنفيذي لـ218 يونس الكزة فستعود إلى ليبيا يوم الثاني عشر من الشهر الحالي في انتظار تجمع جديد سيسبق المباراة المرتقبة للمنتخب في تصفيات بطولة الشان يوم الحادي والعشرين من الشهر الحالي أمام تونس بملعب رادس بينما ستكون مواجهة الإياب في المغرب التي اختارها الجهاز الفني والإداري.

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