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المنتخب الوطني يقترب من إنهاء معسكره بالمغرب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتم المنتخب الوطني مبارياته الودية في معسكره المقام حاليا بالعاصمة المغربية الرباط حيث لعب مباراتين كانت الأولى أمام بوركينا فاسو وفقدها بهدف دون ردّ بينما جمعته الثانية بنظيره منتخب النيجر وتمكن من تحقيق الفوز فيها بهدفين دون مقابل.

أهداف المباراة التي لم تنقل تلفزيونيا ولم توثّق عبر المرافق الإعلامي الذي لم يكن ضمن البعثة الموجودة في المغرب سجّلت في الشوط الثاني عن مؤيد اللافي ومحمد الترهوني.

ومن المقرر أن ينتهي المعسكر الحالي في المغرب يوم العاشر من الشهر الحالي وهو موعد التحاق اللاعبين المحترفين بأنديتهم أما البعثة بحسب تصريحات مدير المكتب التنفيذي لـ218 يونس الكزة فستعود إلى ليبيا يوم الثاني عشر من الشهر الحالي في انتظار تجمع جديد سيسبق المباراة المرتقبة للمنتخب في تصفيات بطولة الشان يوم الحادي والعشرين من الشهر الحالي أمام تونس بملعب رادس بينما ستكون مواجهة الإياب في المغرب التي اختارها الجهاز الفني والإداري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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