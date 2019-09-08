الاتحاد يخوض مرانه في الشاذلي زويتن

خاض فريق الاتحاد الأوّل لكرة القدم مرانه بملعب الشّاذلي زويتن في العاصمة تونس استعدادا لمواجهة فريق حسنية أكادير المغربي منتصف الشهر الجاري ضمن مباريات الكونفدرالية الأفريقيّة.

وشارك في المران أغلب اللاعبين عدا الثّنائي محمد زعبية وعبد العاطي العباسي لمرورهم ببعض الإشكاليات الإداريّة التي وعد رئيس اللجنة التسييريّة صلاح العزابي بحلّها خلال المدّة القليلة القادمة.

ويشرف المدرّب الوطني أسامة الحمادي على تدريبات الاتحاد خلفا للبلجيكي إيفان مينارث الذي قام مدير قطاع كرة القدم بالنادي نادر الترهوني بإقالته عقب ورود تقارير فنيّة تؤكّد عدم سيطرته على لاعبي الفريق.

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