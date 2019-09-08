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الحضيري يجتمع بلاعبي الهلال

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحضور كافّة اللاعبين قام المدير الفنّي لنادي الهلال ناصر الحضيري بعقد اجتماع لشرح الآليّة الماليّة والإداريّة الجديدة للنادي قبل انطلاق التدريبات والموسم الرياضي الجديد.

وحضر الاجتماع فوزي جعودة نائب رئيس مجلس إدارة النادي ومدير الفريق الأوّل خليفة الماقني إضافة للّاعب فيصل البدري الذي عاد رسميّا للفريق الأوّل وبات من بين لاعبيه بعد تجربة سابقة قضاها رفقة فريق الاتحاد.

وبحسب المركز الإعلامي فإنّ الاجتماع كان إيجابيّا وعبّر لاعبو الهلال عن رغبتهم في تحقيق اللقب والالتزام بالتعليمات الإدارية منتظرين فقط قرار الاستئناف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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