انطلاق بطولة النّاشئين الثّانية لكرة القدم

بنغازي 08 سبتمبر 2019 (وال) – تنطلق اليوم الأحد بطولة الناشئين الثّانية لكرة القدم بمدينة بنغازي، تحت شعار “دعونا نلعب هيا لنبني”، بإشراف ورعاية إدارة نادي شمال بنغازي .

حيث تحظى البطولة بمشاركة واسعة من أندية بنغازي، وعددا من المدارس والأكاديميات.

كما تهدف البطولة في المقام الأول إلى إبراز المواهب الليبية وصقلها من خلال الاحتكاك القوي في منافسات متنوعة، وكذلك دعم الناشئين الذين يمثلون مستقبل كرة القدم الليبية في الاستحقاقات القادمة . (وال – بنغازي)

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