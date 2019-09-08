المنتخب الوطني للكرة المصغّرة يبدأ معسكره التّدريبي الثالث

مصراتة 08 سبتمبر 2019 (وال) – يبدأ منتخبنا الوطني لكرة القدم المصغرة، اليوم الأحد، معسكره التدريبي الثالث، في مدينة مصراتة.

ويأتي ذلك في إطار تحضيراته للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة، المقرر إقامتها بأستراليا مطلع أكتوبر المقبل .

وكان منتخبنا قد أنهى معسكره التدريبي الثاني في مدينة طرابلس، منذ يومين والذي استمر لعشرة أيام تحت إشراف المدرّب التّونسي “رياض بن حمدية” .

يذكر أن منتخبنا الوطني يتواجد في كأس العالم، ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إنجلترا والسّعودية والمجر . (وال – مصراتة)

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