البرتغال تسجل فوزها الأول بتصفيات يورو 2020

حلت البرتغال بطلة النسخة الأخيرة من أمم أوروبا ضيفة على صربيا على ملعب ريد ستار ستاديوم بالعاصمة الصربية بلغراد وهي تطمح لتحقيق فوزها الأول بالمجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة لليورو.

وانتظرت البرتغال حتى الدقائق الثلاث الأخيرة للشوط الأول لتتمكن من فك عقدة شباك صربيا بعدما سجل لاعب الوسط ويليام كارفالو أول أهداف المباراة لينتهي الجزء الأول للمباراة بتقدم رفقاء رونالدو .

وفي الشوط الثاني تحررت البرتغال وتمكن غونزالو غويديس أن يسكن الكرة بيساره في شباك الصرب بعد مجهود فردي، ليتقدم أصحاب الأرض نحو الأمام ويقلص نيكولا ميلنكوفيتش الفارق في الدقيقة الثامنة والستين من كرة رأسية، لكن النجم كرستيانو رونالدو تحرر من رقابة المدافعين لينفرد بالحارس ويسجل الهدف الثالث بحلول الدقيقة الثمانين، وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق سجل ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني لصربيا بتسديدة في الزاوية اليسرى للحارس باتريسيو إلا أن بيرناردو سيلفا زاد من معاناة صربيا بالهدف الرابع في الدقيقة السادسة والثمانين لتتمكن البرتغال من العودة بقوة في المجموعة .

لترفع البرتغال رصيدها إلى خمس نقاط في المرتبة الثانية خلف أوكرانيا فيما تراجعت صربيا للمركز الرابع برصيد أربع نقاط.

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