كين يقود “الأسود الثلاثة” لاكتساح بلغاريا

واصل المنتخب الإنجليزي عروضه القوية بالمجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية 2020 بعدما تغلب على ضيفه البلغاري بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن.

وافتتح المهاجم هاري كين أول أهداف المباراة في الدقيقة الرابعة والعشرين بعد مجهود فردي من رحيم ستيرلينغ، ليعزز اللاعب ذاته التقدم من علامة الجزاء في الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة التاسعة والأربعين، ليضيف لاعب السيتي رحيم ستيرلينغ الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة والخمسين، قبل أن يعود نجم المباراة هاري كين ويتسبب في ركلة جزاء ويسجل الهاتريك في الدقيقة الثالثة والسبعين .

ليتصدر منتخب الأسود الثلاثة ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات متقدما بفارق نقطة واحدة على كوسوفو حيث يتواجهان الثلاثاء المقبل على ملعب ويمبلي.

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