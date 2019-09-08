أندريسكو “أول كندية” تتوج ببطولة أمريكا المفتوحة

توجت الكندية بيانكا أندريسكو بلقب بطولة الولايات المفتوحة للتنس بعد تغلبها على الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز بمجموعتين دون مقابل.

وسيطرت المصنفة الخمسة عشر على المجموعة الأولى وبدأت تضرب إرسالاتها بكل قوة وسط استسلام واضح من سيرينا التي لم تستطع مجابهة المد الكندي الكاسح لتنهي المجموعة بستة أشواط مقابل ثلاثة .

وفي المجموعة الثانية حاولت سيرينا ويليامز العودة وإجبار منافستها الكندية على لعب شوط فاصل، ورغم التكافؤ بين اللاعبتين في تقاسم أشواط المجموعة إلا أن أندريسكو كسبتها بسبعة أشواط مقابل خمسة لتنتزع اللاعبة المرموقة لقب آخر البطولات الكبرى من منافستها الأميريكية وتحرمها من تحقيق رقم قياسي ثمين بالتتويج باللقب الرابع والعشرين من البطولات الكبرى بعد تتويجها الأخير ببطولة أستراليا مطلع ألفين وسبعة عشر، لتخسر بعدها أربعة نهائيات متتالية.

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