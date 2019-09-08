نادال يسعى لحصد “اللقب الـ19” بالغراند سلام

يلتقي المصنف الثالث عالميا الإسباني رافائيل نادال منافسه الروسي دانييل ميدفيديف في نهائي فردي الرجال في مواجهة مرتقبة بآخر البطولات الأربع الكبرى.

ويعد الثنائي الأكثر تألقا على الملاعب الصلبة في الفترة الحالية بعدما توج نادال ببطولة مونتريال للأساتذة، في حين حصد الروسي ميديفيديف بطولة سينسيناتي ووصل لنهائي واشنطن ومونتريال، ويعد الثنائي الأكثر تحقيقا للانتصارات هذا الموسم فاللاعب الروسي تمكن من الفوز في خمسين مباراة فيما حقق الماتادور الإسباني ستة وأربعين انتصارا.

وتعتبر المواجهة المرتقبة بين اللاعبين تكرارا لنهائي بطولة مونتريال الشهر الماضي حيث تمكن نادال من التغلب على ميدفيديف بثلاث مجموعات ليحصد لقبه الخامس.

ويأمل رافائيل نادال التتويج باللقب الـ19 في مسيرته بالبطولات الأربع الكبرى، ليصبح على بعد لقب واحد عن السويسري روجر فيدرر أكثر من تمكن بالتتويج ببطولات الغراند سلام.

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