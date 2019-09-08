بارزالي يعود للسيدة العجوز

قالت الصحافة الإيطالية إن المدافع الإيطالي أندريا بارزالي سينضم للطاقم التدريبي ليوفنتوس والذي يقوده مواطنه ماوريسيو ساري.

وحسب صحيفة “توتو سبورت” فإن اليوفي سيعلن عن انضمام برزالي للطاقم الفني بعد فترة التوقف الحالية والتي تتزامن مع أيام الفيفا.

وكان المدافع الإيطالي قد اعتزل اللعب رسميا نهاية الموسم الماضي عقب تتويجه بلقب الدوري ولكنه تردد كثيرا على الكوفيرتشيانو لأخد دورات في التدريب حتى يكون جاهزا لمساعدة ساري في مهمته لقيادة السيدة العجوز.

ويبدو أن المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري موافق على انضمام بارزالي لطاقمه التدريب حيث أشار الصحيفة الى أن الطرفين اجتمعا الأسبوع الماضي وتحدثا بخصوص التعاون المرتقب بينهما.

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