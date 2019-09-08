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البوسيفي يتوج بفضية بطولة لبنان لبناء الأجسام

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توج البطل الليبي مراد البوسيفي بالميدالية الفضية في بطولة لبنان الدولية لبناء الاجسام والتي اقيمت الايام الماضية في العاصمة بيروت.

البطولة شهدت منافسة كبيرة من ابطال من مختلف دول العالم ولكن مراد البوسيفي كان ندا قويا واستطاع اقتلاع المركز الثاني، حيث تشهد رياضة بناء الاجسام تطورا كبيرا في السنوات الاخيرة اذ يواصل رياضيونا تدريباتهم في مختلف الصالات في ليبيا.

ورغم التكلفة الكبيرة التي يتكبدها الرياضيون في هذه اللعبة الا ان ليبيا دائما ما تكون حاضرة في منصات التتويج الدولية، وتتويج مراد البوسيفي بالميدالية الفضية أكبر دليل على ذلك.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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