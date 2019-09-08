البوسيفي يتوج بفضية بطولة لبنان لبناء الأجسام

توج البطل الليبي مراد البوسيفي بالميدالية الفضية في بطولة لبنان الدولية لبناء الاجسام والتي اقيمت الايام الماضية في العاصمة بيروت.

البطولة شهدت منافسة كبيرة من ابطال من مختلف دول العالم ولكن مراد البوسيفي كان ندا قويا واستطاع اقتلاع المركز الثاني، حيث تشهد رياضة بناء الاجسام تطورا كبيرا في السنوات الاخيرة اذ يواصل رياضيونا تدريباتهم في مختلف الصالات في ليبيا.

ورغم التكلفة الكبيرة التي يتكبدها الرياضيون في هذه اللعبة الا ان ليبيا دائما ما تكون حاضرة في منصات التتويج الدولية، وتتويج مراد البوسيفي بالميدالية الفضية أكبر دليل على ذلك.

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