حقيقة تكليف إيهاب جلال بتدريب المنتخب المصري

نفت اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم الأخبار المتداولة حول تكليف مدرب المصري البورسعيدي إيهاب جلال بمهام تدريب منتخب الفراعنة.

وقالت مصادر إن المسؤول عن المنتخب المصري في هذه الفترة محمد فضل، اجتمع مع إيهاب جلال واتفق على كافة تفاصيل المرحلة القادمة لتدريب منتخب مصر.

من جهته أيضا نفى جلال أي اتفاق بينه وبين الاتحاد المصري حول قيادة منتخب الفراعنة، مؤكدا أنه مستمر في قيادة فريقه المصري البورسعيدي المقبل على المشاركة في الكونفدرالية الإفريقي.

وكان الاتحاد المصري قد أقال مدرب المنتخب المكسيكي خافيير أغيري عقب الظهور الباهت في كأس الأمم الأفريقية وخروجهم من الدور الـ16 على يد منتخب جنوب أفريقيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية