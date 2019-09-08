المدينة الرياضية بمدينة ترهونة بحلة جديدة

ترهونة 08 سبتمبر 2019 (وال)- شهدت المدينة الرياضية ببلدية ترهونة، اهتمام كبير من قبل القائمين عليها، تمثلت في حملات نظافة وتنسيق للحدائق وطلاء للجدران.

هذا وتعتبر المدينة الرياضية ببلدية ترهونة ذات أهمية باعتباره مرفق حيوي لشريحة الشباب، لصقل المواهب في شتى المجالات، وخاصة إن مدينة ترهونة تخطو بخطوات صحيحة، اتجاه مرحلة البناء الإنسان الذي يُعد العنصر البشري المهم في بناء الوطن.

وناشد القائمين على المدينة الرياضية بترهونة، الحكومة الليبية المؤقتة والهيأة العامة للشباب والرياضة في الحكومة المؤقتة، بزيادة الدعم والاهتمام بهذا المرفق داخل بلدية ترهونة. (وال- ترهونة) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال