“صاروخ ماديرا” بين الأسرع في الدوري الإيطالي

بعد انطلاق الدوري الإيطالي بجولتين فقط تناولت صحيفة “لاغازيتا دييلو سبورت” إحصائيات اللاعبين الأبرز وسلطت الضوء على اللاعب الأسرع حتى الآن في الملاعب الإيطالية.

وجاء البرتغالي رونالدو نجم يوفنتوس في المركز الثاني كأسرع اللاعبين في الدوري حيث قطع اثنين وتسعين مترا في أقل من اثنتي عشرة ثانية في قمة الأسبوع الثاني أمام نابولي، صاروخ ماديرا وخلال مباراتين في الموسم الجديد حقق الدون سرعة تصل إلى أربعة وثلاثين كيلومترا في الساعة، ولأن الرقم نفسه هو عمر اللاعب الأبرز في الدوري يعد التفوق البدني العلامة الفارقة التي جعلت كرستيانو الأسرع أمام نجوم يوفنتوس الشبان.

ولا يتقدم على الدون سوى المدافع اليوناني كوستاس مانولاس المنتقل في ميركاتو الصيف من روما إلى البارتينوبي حيث وصلت سرعته إلى خمسة وثلاثين فاصلة واحد وأربعين كيلومتر في الساعة.

ويأتي مهاجم التورو سيموني زازا في المرتبة الثالثة بين اللاعبين الأسرع بأربعة وثلاثين ثانية وستة وخمسين كيلومتر في الساعة، في حين جاء مدافع روما الشاب جيانلوكا مانشيني في المرتبة الرابعة واحتل الألماني بيرات ديمسيتي المركز الخامس بفارق ليس بالبعيد بين الجميع .

ورغم التقدم في السن فإن أداء وسرعة الدون اللاعب الأفضل في العالم خمس مرات يعد مثالا يحتذى به في الجدية والمثابرة على التدريبات، ورغم أن الموسم لا يزال في بدايته فإن صاروخ ماديرا ينوي المرور والتسجيل بكل الملاعب الإيطالية ليترك بصمته المعهودة.

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