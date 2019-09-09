نادال يتوج بآخر بطولات “الغراند سلام”

توج المصنف الثاني عالميا الإسباني رافائيل نادال ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة خاتمة باكورة بطولات الغراند سلام بعد فوزه الصعب في المباراة النهائية على الروسي الشاب دانييل ميديفيديف.

سيناريو مواجهة النهائي كان مثيرا للغاية فالماتادور الإسباني تقدم بالمجموعة الأولى بصعوبة بالغة لتنتهي بسبعة أشواط مقابل خمسة، ليعود نادال ويتمكن بضربات إرساله الساحقة من الفوز بالمجموعة الثانية بستة لثلاثة، وبدأ المصنف الثاني عالميا في طريق مفتوح نحو حسم اللقاء بكل سهولة.

وتغير الأمر في المجموعة الثالثة فاللاعب الروسي انتفض وكسب المجموعة الثالثة بسبعة لخمسة بعدما كسر إرسال نادال، ليأتي الدور على المجموعة الرابعة بعدما شهدت إثارة وندية من ميدفيديف ليحسمها بستة أشواط مقابل أربعة.

جوعلت مقاومة اللاعب الروسي الكبيرة في النهائي نادال يجمع قواه في المجموعة الفاصلة وكان له ما أراد بعد حسمها بستة لأربعة منهيا المباراة في أربع ساعات وخمسين دقيقة ومدافعا عن هيبة أساطير الكرة الصفراء أمام أكثر من أربعة وعشرين ألف متفرج على الملعب الرئيسي آرثر أش في فلاشينغ ميدوز.

ليحرز رافائيل نادال لقبه الثاني في البطولات الكبرى هذا الموسم بعد تتويجه برولان غاروس ، والرابع في الولايات المتحدة، ويقترب خطوة جديدة من معادلة رصيد ألقاب السويسري روجر فيدرر كأكثر من توج بالبطولات الكبرى بعشرين لقبا حيث وصل نادال إلى تسع عشرة بطولة في مسيرته بالسلسلة الكبرى لبطولات الكرة الصفراء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية