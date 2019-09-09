الأهلي بنغازي يفقد وديته أمام النصر القاهري استعداداً للبطولة العربية

القاهرة 09 سبتمبر 2019 (وال) – فقد فريق الأهلي بنغازي لكرة القدم نتيجة مباراته الودية الثانية التي يخوضها في معسكره الخارجي بالقاهرة، وذلك أمام النصر القاهري المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف في المواجهة التي جمعت الفريقين أمس الأحد بملعب نادي النصر.

ويواصل الأهلي استعداداته لملاقاة الإسماعيلي المصري ذهاب في الدور الـثاني والثلاثين من البطولة العربية للأندية الأبطال والتي ستقام في مدينة الإسماعيلية المصرية في الثالث عشر من شهر سبتمبر الحالي. (وال – القاهرة)

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