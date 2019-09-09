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“لاروخا” تكتسح جزر فارو برباعية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تغلبت إسبانيا على ضيفها منتخب جزر فارو برباعية دون مقابل في المباراة التي استضافها ملعب المولينون بمدينة خيخون ضمن المجموعة السادسة للتصفيات.

وتألق المهاجم رودريغو مورينو في المباراة ليحرز هدفين الأول في الدقيقة 13 ، وفي الشوط الثاني عزز نفس اللاعب تقدم لاروخا في الدقيقة 50، وفي آخر دقائق المباراة سجل مهاجم بروسيا دورتموند باكو ألكاسير هدفين في الدقيقتين 89و 92من عمر المباراة ليرفع منتخب لاروخا رصيده إلى 18 نقطة، ولايزال منتخب جزر فارو يسعى الحصول على أول نقطة بتصفيات اليورو.

وفي المجموعة ذاتها تعادلت السويد أمام ضيفتها النرويج بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب فرينديز أرينا.

وتقدم الضيوف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق ستيفان يوهانسين، لكن السويد حققت التعادل في الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 60 عن طريق إيميل فورسبيرغ، لتبتعد السويد عن المنافسة على بطاقة مؤهلة لليورو بعدما رفعت رصيدها إلى 11 نقطة ويصبح الفارق بينها وبين إسبانيا المتصدرة 7 نقاط ، في حين تقبع النرويج في المرتبة الرابعة برصيد 9 نقاط.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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