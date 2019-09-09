مدرب الإسماعيلي: الأهلي بنغازي قادر على مفاجأتنا

شدد مدرب الإسماعيلي المصري الصربي ميودراج ليسيتش على ضرورة احترام منافسهم القادم الأهلي بنغازي في منافسات البطولة العربية للأندية الأبطال، حيث سيلتقي الفريقان ذهابا مساء يوم الجمعة القادم في الإسماعيلية على أن تكون مباراة الإياب في تونس.

وقال ميلودراج إن لاعبي الإسماعيلي سيعتمدون على الدفعة المعنوية من قبل المشجعين، مضيفا أن فريق الأهلي بنغازي قادر على مفاجأة فريقه في مباراة الذهاب.

ويسعى فريق الأهلي بنغازي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب تساعده على اقتلاع ورقة التأهل في مواجهة الإياب التي تستضيفها تونس.

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