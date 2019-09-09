الأهلي يكتسح المجاهد ببطولة بنغازي للكرة الشاطئية

حقق فريق الأهلي بنغازي لكرة القدم الشاطئية نتيجة كبيرة على حساب فريق المجاهد بتسعة أهداف دون مقابل ضمن مباريات بطولة بنغازي.

وجاءت أهداف الأهلي في اللقاء عن طريق مهند العمامي واسلام العبيدي وابراهيم العبيدي وحمد العمامي ليتصدر بالتالي الفريق البطولة برصيد ست نقاط من مباراتين.

وسيواجه الأهلي في مباراته القادمة نظيره الهلال ويرغب في تحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من الاستمرار في الصدارة ومن ثم تحقيق اللقب.

وتشهد بنغازي هذه الأيام نشاطا رياضيا كبيرا من تنظيم للبطولات على الشواطئ في كافة الألعاب كرة القدم والطائرة والسلة.

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