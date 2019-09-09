تقرير يكشف رأي دياز في البقاء مع الريال

يرغب اللاعب الدومنيكاني ماريانو دياز في البقاء مع ريال مدريد وعدم الرحيل عن صفوفه رغم عرضه للبيع أو الإعارة في سوق الانتقالات الصيفي الماضي.

ونشرت صحيفة “موندو ديبرتيفو” تقريرا صحفيا نقلت فيه تصريحات على لسان اللاعب بعدم رغبته في الرحيل والقتال على فرصة مع ريال مدريد حتى الرمق الأخير ليصبح من بين لاعبه الأساسيين.

ويبلغ اللاعب من العمر 26 عاما وقام ريال مدريد بانتدابه من ليون الموسم الماضي لكنه ساهم في إقناع المدربين جوليان لوبتيغي وسانتياغو سولاري وأخير زين الدين زيدان في الحصول على مركز أساسي وتدعيم خط هجوم ريال مدريد.

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