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تقرير يكشف رأي دياز في البقاء مع الريال

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يرغب اللاعب الدومنيكاني ماريانو دياز في البقاء مع ريال مدريد وعدم الرحيل عن صفوفه رغم عرضه للبيع أو الإعارة في سوق الانتقالات الصيفي الماضي.

ونشرت صحيفة “موندو ديبرتيفو” تقريرا صحفيا نقلت فيه تصريحات على لسان اللاعب بعدم رغبته في الرحيل والقتال على فرصة مع ريال مدريد حتى الرمق الأخير ليصبح من بين لاعبه الأساسيين.

ويبلغ اللاعب من العمر 26 عاما وقام ريال مدريد بانتدابه من ليون الموسم الماضي لكنه ساهم في إقناع المدربين جوليان لوبتيغي وسانتياغو سولاري وأخير زين الدين زيدان في الحصول على مركز أساسي وتدعيم خط هجوم ريال مدريد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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