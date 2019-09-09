اخبار الرياضة

3000 مشجع يدعمون الاتحاد أمام حسنية أغادير

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ستشهد مباراة ممثل ليبيا في الكونفدرالية الأفريقية نادي الاتحاد مع نظيره حسنية أغادير المغربي لحساب الدور الـ32 حضور ثلاثة آلاف مشجع في ملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس التونسية.

واتفقت الجمعية العمومية لنادي الاتحاد مع الجهات الأمنية بعاصمة الجنوب التونسي على منح فريق الاتحاد ثلاثة آلاف مقعد في الملعب بصفته الفريق المستضيف في المباراة التي ستجرى يوم الأحد المقبل.

وكان الاتحاد قد لعب مباراة إياب الدور التمهيدي أمام الجيش النيجري في ملعب الشادلي زويتن في العاصمة التونسية بدون حضور جمهور بعد أن رفضت السلطات التونسية طلب الاتحاد بحضور جماهيره في مباراته أمام الجيش النيجري والتي انتهت لصالح ممثل ليبيا بهدفين دون رد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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