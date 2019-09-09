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حملة نظافة للمدينة الرياضية في ترهونة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقيمت بالمدينة الرياضية بترهونة حملة نظافة وتشجير من أجل المحافظة على هذا الصرح الرياضي التي يعتبر من أبرز المنشآت الرياضية محليا.

وحظيت المدينة الرياضية ترهونة منذ فترة قريبة بصيانة كاملة لمرافقها شملت الملعب الرئيسي لكرة القدم والذي أصبح جاهزا لاحتضان المنافسات الرسمية، وقد أقيمت عليها فعلا عدة مباريات هامة أبرزها نهائي كأس ليبيا 2018 بين الاتحاد والهلال.

ويسعى القائمون على المدينة الرياضية بترهونة للمحافظة على جميع مرافقها، كما وجهوا رسالة لهيئة الشباب والرياضة طلبوا فيها المزيد من الدعم لهذا الصرح الرياضي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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