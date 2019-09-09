حملة نظافة للمدينة الرياضية في ترهونة

أقيمت بالمدينة الرياضية بترهونة حملة نظافة وتشجير من أجل المحافظة على هذا الصرح الرياضي التي يعتبر من أبرز المنشآت الرياضية محليا.

وحظيت المدينة الرياضية ترهونة منذ فترة قريبة بصيانة كاملة لمرافقها شملت الملعب الرئيسي لكرة القدم والذي أصبح جاهزا لاحتضان المنافسات الرسمية، وقد أقيمت عليها فعلا عدة مباريات هامة أبرزها نهائي كأس ليبيا 2018 بين الاتحاد والهلال.

ويسعى القائمون على المدينة الرياضية بترهونة للمحافظة على جميع مرافقها، كما وجهوا رسالة لهيئة الشباب والرياضة طلبوا فيها المزيد من الدعم لهذا الصرح الرياضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية