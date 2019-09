المنتخب يخوض مباراتين وديتين ضد كينيا وموريتانيا

المتوسط:

يخوض منتخب فرسان المتوسط شهر أكتوبر المقبل مباراتين وديتين، ضمن أيام الفيفا مع منتخبي كينيا وموريتانيا.

هذا وسيخوض المنتخب فرسان المتوسط مباراته الأولى في السابع من شهر أكتوبر نظيره الكيني في العاصمة المغربية الرباط، ولقائه الثاني نظيره الموريتاني في العاصمة نواكشوط في الخامس عشر من شهر أكتوبر المقبل.

وكان المنتخب الوطني قد خاض مباراتين وديتين في المغرب، أمام نظيره بوركينا فاسو، والنيجر، ضمن استعداداته لتصفيات “كان” 2021، و”شان” 2020.

