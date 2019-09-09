انطلاق بطولة الناشئين الثانية لكرة القدم ببنغازي

بنغازي 09 سبتمبر 2019 (وال)- تواصل بنادي شمال بنغازي، منافسات بطولة الناشئين الثانية لكرة القدم تحت شعار “دعونا نلعب .. هيا لنبني”.

هذا وتشارك في البطولة التي انطلقت أمس الأحد، أندية: الهلال، المختار، الطيران، السواعد، روح الرياضية، النجمة، النصر، السد، الحرية، بنغازي الجديدة، الأهلي بنغازي، التحدي، أكاديمية ستارز.

وفي افتتاح منافسات البطولة، التقى فريقا شمال بنغازي وأكاديمية ستارز (أ)، وانتهى لصالح شمال بنغازي بنتيجة “5-0”.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة عبد الله بكار – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن البطولة الثانية لفئة الناشئين شارك فيه عديد الأندية، وقد انتهت أولى المباريات وسط أجواء رياضية رائعة، متمنيًا التوفيق لكافة الفرق المشاركة.

من جهته، قال مدرب فريق أكاديمية ستارز حسين التاورغي “للأسف اليوم فقدنا نتيجة المباراة الأولى، لكن نحن سعداء كمدربين للناشئين، للتطوير من هذه الفئات السنية”.

وأشار التاورغي إلى أن هذه البادرة طيبة من الجميع، وخاصة نادي شمال بنغازي التي أثبتت بشعارها “دعونا نلعب .. هيا لنبني” باستضافتها للبطولة. (وال- بنغازي) م ب/ ر ت

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