المنتخب الوطني يخوض لقاءين وديين في أكتوبر المقبل

طرابلس-العنوان

يخوض منتخب فرسان المتوسط شهر أكتوبر المقبل مباراتين وديتين، ضمن أيام الفيفا مع منتخبي كينيا وموريتانيا.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية، سيخوض منتخب فرسان المتوسط مباراته الأولى في السابع من شهر أكتوبر ليلاقي نظيره الكيني في العاصمة المغربية الرباط، في حي سيكون لقائه الثاني أمام نظيره الموريتاني في العاصمة نواكشوط في الخامس عشر من شهر أكتوبر المقبل.

وكان المنتخب الوطني قد خاض مباراتين وديتين في المغرب، أمام نظيره بوركينا فاسو، والنيجر، ضمن استعداداته لتصفيات “كان” 2021، و”شان” 2020.

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