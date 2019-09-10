رسميًا | مصطفى بيكي مديراً إدارياً للاتحاد الليبي لكرة اليد

أصدر الاتحاد الليبي لكرة اليد، برئاسة الصديق الفوناس، أمس الاثنين، قرارا رسميا، بتكليف مصطفى بيكي، لتولي منصب المدير الإداري للاتحاد.

وقرر الاتحاد الليبي لكرة اليد، إسناد مهام منصب المدير الإداري للاتحاد، إلى مصطفى بيكي، لما يتمتع به من خبرات واسعة في هذا الشأن.

ويعقد الاتحاد الليبي لكرة اليد حاليًا، عدة اجتماعات إدارية مع بعض المتخصصين الفنيين للوصول لكيفية وضع برنامج مكثف للمنتخب الليبي الأول للعبة يضمن المشاركة المشرفة في بطولة أمم أفريقيا في تونس 2020، ومحاولة انتزاع بطاقة التأهل إلى مونديال مصر رغم قلة الإمكانيات والموارد المالية.

يشار إلى لعبة كرة اليد في ليبيا تعاني كغيرها من الألعاب الجماعية الأخرى نظرا لتوقف نشاط اللعبة في جميع المراحل السنية بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد حاليا، وهو ما جعل لجنة تنظيم المسابقات لا تستطع استكمال نهائيات الدوري الممتاز التي كان مقرر إقامتها في مدينة المرج.

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