تواصل التدريبات المسائية للاتحاد استعدادًا لمواجهة أغادير بالكونفيدرالية

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، تدريبات مسائية، مساء الاثنين، على ملعب الشاذلي زويتن بالعاصمة التونسية، وذلك ضمن معسكر الفريق المغلق، استعدادًا لمواجهة حسنية أغادير المغربي في ذهاب دور الـ 32 من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وغلبت على التدريبات التي أشرف عليها الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني أسامة الحمادي، الجدية والحماسة من اللاعبين، لاسيما وأن الحمادي ركز على الجانب البدني والتناغم بين اللاعبين والجانب التكتيكي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بمدينة صفاقس التونسية على ملعب الطيب المهيري يوم 14 سبتمبر الحاري، على أن تقام مباراة العودة بالمغرب يوم 29 من الشهر ذاته.

يذكر أن الجهاز الفني للاتحاد استقر على عدم خوض أي مباريات ودية خلال معسكره المقام في تونس، على أن ينتقل إلى مدينة صفاقس، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة فريق حسنية أغادير المغربي.

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