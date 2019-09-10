بعثة المنتخب الليبي للسباحة تطير إلى تونس للمشاركة بالبطولة الأفريقية للناشئين

غادرت بعثة المنتخب الليبي للسباحة للناشئين، أمس الاثنين، من مطار مصراتة متوجهة إلى مطار قرطاج بتونس استعدادا للمشاركة في البطولة الأفريقية الثالثة عشر لسباحة الناشئين 2019.

وتشارك ليبيا في البطولة بخمسة سباحين، هم: عبدالحي عاشورـ عبدالمالك عاشور، امحمد قدور، سراج الشريف، وسراج الدين سويد.

ويضم الوفد الليبي الذي يترأسه يوسف عمران، كلا من، إدارية المنتخب، نبيلة التجاري، والحكم الدولي، عادل اندار، والمدرب طه البركي، والمدرب المساعد سالم عربي.

يذكر أن الهيئة العامة للشباب والرياضة تكفلت بتكاليف السفر، في ظل سعي الهيئة لتذليل كافة العقبات أمام الفرق والمنتخبالت الليبية في كافة الرياضات.

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