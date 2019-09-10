مباراتان وديتان للفرسان أكتوبر المقبل استعداداً لتصفيات الكان والشان

اتفق الاتحاد الليبي لكرة القدم، على خوض منتخبنا الوطني الأول، مباراتين وديتين، أمام كينيا وموريتانيا، خلال فترة التوقف الدولية، في شهر أكتوبر المقبل، استعدادا للتصفيات المؤهلة لنهائيات الشان 2020 وكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون .

وكان منتخبنا الوطني، تحت قيادة مدربه الوطني المخضرم جلال الدامجة، فقد نتيجة مباراته الودية الأولى بهدف دون رد أمام نظيره بوركينا فاسو، وفاز في الثانية على النيجر بهدفين نظيفين.

وأوقعت قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التي ستستضيفها الكاميرون، والتي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” بمقره بالعاصمة المصرية القاهرة ، منتخبنا الوطني الأول في المجموعة العاشرة إلى جانبه منتخبات: “تونس – تنزانيا – غينيا الاستوائية”.

ومن المقرر أن يفتتح منتخبنا الوطني مواجهاته في مشوار التصفيات القارية بمواجهة منتخب تونس في الجولة الأولى من المجموعة العاشرة، وذلك على معلب رداس الدولي بتونس يوم 11 نوفمبر المقبل.

وسيستأنف منتخبنا تحضيراته بخوض مباراتين دوليتين وديتين خلال أيام الفيفا شهر أكتوبر المقبل، سيستهلها بمواجهة منتخب كينيا بالمغرب يوم 10 شهر أكتوبر المقبل، ثم سيتحول إلى موريتانيا لملاقاة مستضيفه منتخب موريتانيا يوم 15 من الشهر نفسه.

وتقام المباراة الأخيرة قبل 5 أيام فقط من موعد مباراة الإياب الحاسمة التي ستجمع منتخبنا مع نظيره التونسي بالمغرب، ضمن تصفيات المرحلة الأخيرة من أجل بلوغ نهائيات الشان – إثيوبيا 2020.

“ريميسا”

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