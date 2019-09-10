تألق يوسف الحصادي ببطولة أرينا الدولية

تمكن البطل الليبي يوسف الحصادي، لاعب الشطرنج بنادي البرانس، من تحقيق الفوز في 3 جولات، خلال مشاركته ببطولة أرينا الدولية المقامة في العاصمة المصرية القاهرة.

وسبق للبطل الليبي يوسف عبد الباسط الحصادي من مدينة درنة، أن فاز على بطل العرب المصري يوسف خالد في نهائي بطولة الخياري الدولية للشطرنج.

وتوِّج “الحصادي” بكأس وذهبية بطولة مطروح الدولية للشطرنج تحت 14 عامًا في أكتوبر من العام قبل الماضي، التي شهدت مشاركة ليبيا ومصر والإمارات والسودان، كما سبق له التتويج بذهبية بطولة الإسكندرية الدولية وبرونزية العرب في جربة التونسية.

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