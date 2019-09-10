الأمريكي براون ينضم إلى سلا المغربي

انضم لاعب فريق كرة السلة السابق بنادي المروج المحترف الأمريكي كيني براون إلى جمعية سلة المغربي رسمياً خلال الساعات القليلة الماضية.

وقدم اللاعب الأمريكي في فترة لعبه بالقاعات المغطاة الليبية مستوىً كبيراً رفقةَ فريقِ المروج ماجعله محط أنظارِ العديدِ من الأندية العربية إلى أن قام فريق سلا باستقطابه والحصول على خدماته لتعزيزِ صفوفه في الموسم الجديد.

وشكل براون ثنائياً قوياً رفقة اللاعب الصربي ماركو دجوكوفيتش تحت إشراف المدرب الوطني صلاح السوكني وتأهل لنهائيات ليبيا التي توقفت بسبب توترِ الأوضاعِ الأمنية في ليبيا.

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