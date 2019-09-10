السيتي يتصدر “التشكيلات الأغلى” بالدوريات الأوروبية

أظهرت دراسة نشرها المركز الدولي للدراسات الرياضية CIES والذي يتخذ من سويسرا مقرا له أسعار تشكيلات اللاعبين داخل أنديتهم في عدد من الدوريات الأوروبية .

وأشارت الدراسة إلى أن مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا يملك تشكيلة من اللاعبين وأسماء لامعة ، لكن ما لا يعلمه الجميع أن تكوين هذه المجموعة تطلب من خزائن النادي الإنجليزي مليار يورو وهي سابقة0 في تاريخ كرة القدم .

وعلى غرار مانشستر سيتي في إنجلترا نجد باريس سان جيرمان في فرنسا وصلت تكلفة تشيكلة لاعبيه إلى تسعمائة وثلاثة عشر مليون يورو ليأتي في المركز الثاني في القائمة الأوروبية .

ويتواجد في المرتبة الثالثة الملكي الإسباني ريال مدريد فحامل الرقم القياسي بالتتويج بدوري الأبطال وصلت قيمة تشكيلة لاعبيه إلى أكثر من تسعمائة مليون يورو بقليل ، فنادي العاصمة الإسبانية تجاوز قيمة لاعبي مايوركا مائة وثمانية وأربعين مرة وهو رقم كبير جدا ،أما رابعا فيأتي مانشستر يونايتد بملاكه الأمريكيين ليصل مجموع تشكيلة اللاعبين إلى سبعمائة وواحد وخمسين مليون يورو ليكون في المركز الثاني كأغلى تشكيلة من البريمرليغ، ليتبعه ليفربول حامل لقب أبطال أوروبا الموسم الماضي بستمائة وتسعة وثلاثين مليون يورو ، دراسة المجموعة الأوروبية أشارت إلى أن متوسط قيمة تشكيلة أندية البريمرليغ وصل إلى ثلاثمائة وخمسة وأربعين مليون يورو .

أما يوفنتوس الذي سيطر على لقب الدوري الإيطالي في السنوات الأخيرة وصلت قيمة تشكيلته إلى سبعمائة واثنين وتسعين مليون دولار، متخطيا قيمة لاعبي ليتشي بثلاثة وستين مرة .

وستكون الأرقام مرشحة للارتفاع مستقبلا في ظل المبالغ الضخمة التي تدفع في كل موسم في سوق الانتقالات.

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