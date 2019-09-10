تواصل مسابقة الناشئين لكرة القدم بنادي شمال بنغازي

بنغازي 10 سبتمبر 2019 (وال)- تقام اليوم الثلاثاء مسابقة الناشئين لكرة القدم، التي ينظمها نادي شمال بنغازي على أرضية ملعبه ويشرف عليها الاتحاد الفرعي، وسيكون للعبة ثلاث مباريات على التوالي، التحدي يقابل النجمة والأهلي مع السد وفريق الحرية يلتقي بنغازي الجديدة.

وكان انطلاق البطولة يوم الأحد الثامن من سبتمبر الجاري، تحت شعار” دعونا نلعب، هيا لنبني”، بمباراة افتتاحية جمعت فريقي شمال بنغازي وأكاديمية ستارز،و تفوق فيها الشمال بخماسية نظيفة تحت أنظار فرعي بنغازي لكرة القدم وإدارة نادي الشمال.

وجرت أمس الإثنين ثلاث مباريات ، حيث وقع التعادل في الأولى بين فريقي الهلال والتحدي بثلاثة أهداف في كل شبكة، وفي الثانية انتصر النصر على أكاديمية ستارز بأربعة أهداف لهدف وحيد، بينما اهتز شباك ثالث مباريات في تسع مناسبات بين السواعد وأكاديمية روح الرياضة، كان نصيب السواعد منها خمسة أهداف ولروح الرياضة أربعة أهداف.

يشار إلى أن هذه البطولة يقيمها وينظمها نادي شمال بنغازي للمرة الثانية، بمشاركة ثمانية عشر فريقا، أندية التحدي والأهلي والطيران وأكاديمية ستارز بالفريقين، بالإضافة إلى فريق النصر، الهلال، المختار، السواعد، روح الرياضة، النجمة، السد، الحرية، بنغازي الجديدة، والفريق المستضيف شمال بنغازي. (وال – بنغازي) ف ح / رس

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