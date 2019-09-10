نادال “يحتضن المجد” ويواصل إحصائياته التاريخية

تألق أظهره المصنف الثاني بلاعبي التنس المحترفين رافائيل نادال في ملاعب الكرة الصفراء هذا الموسم ، فمواجهة النهائي أمام الروسي ميدفيديف على ملعب آرثر آش فتح الباب أمام أحد أساطير التنس لحصد بطولة جديدة وتسجيل أرقام يصعب أن تحدث في السلسلة الكبرى .

وبات فالماتادور الإسباني اللاعب الأكثر تتويجا ببطولات الغراند سلام بعد تخطي حاجز الثلاثين، بواقع خمسة ألقاب مقابل أربعة لكل من السويسري فيدرر والصربي دجوكوفيتش ولقبين لكل من الأميريكي أندريه أغاسي والسويسري فافرينكا .

ولم يقف نادال عند هذا الحد فهذه هي المرة الخامسة التي يحصد فيها أكثر من لقب في البطولات الكبرى في موسم واحد بعد أعوام ألفين وثمانية ، وألفين وعشرة، وألفين وثلاثة عشر، وألفين وسبعة عشر قبل تتويجه هذا العام ببطولتي رولان غاروس وفلاشينغ ميدوز .

وجاء وجود رافائيل نادي أيضا في المركز الثاني بقائمة أكثر المتوجين ببطولة أمريكا في العصر الحديث بأربع ألقاب مناصفة مع جون ماكنرو وخلف الأمريكي سامبراس وجيمي كونرز وروجر فيدرر أصحاب التتويجات الخمس.

وأصبح نادال أيضا ثاني أكبر لاعب في العصر الحديث يتوج في عمر الثالثة والثلاثين ببطولة الولايات المتحدة خلف كيم روزوال صاحب الخمسة والثلاثين عاما عندما توج باللقب عام ألف وتسعمائة وسبعين .

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