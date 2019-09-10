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بلجيكا تحقق العلامة الكاملة بتصفيات اليورو

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصلت بلجيكا نتائجها المميزة في المجموعة التاسعة من تصفيات اليورو بعدما سجلت رباعية في مرمى أسكتلندا على ملعب هامبدن بارك لتحقق فوزها السادس توالياً.

وافتتح روميلو لوكاكو أهداف المباراة في الدقيقة التاسعة، ليضيف المدافع توماس فيرمايلن الهدف الثاني ويعزز لاعب توتنهام توبي ألديرفيريلد التقدم بالهدف الثاني، ليختتم كيفين دي بروين أهداف المباراة في الدقيقة الثانية والثمانين.

ليرفع الشياطين الحمر رصيدهم من النقاط إلى ثماني عشرة نقطة في الصدارة، متقدماً بفارق نقطتين عن روسيا الثانية وكازاخستان صاحبة المرتبة الثالثة بسبع نقاط فيما تتواجد أسكتلندا في المركز الخامس بست نقاط لتبتعد عن حسابات التأهل إلى اليورو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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