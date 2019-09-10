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ألمانيا تستعيد توازنها.. وفوز ثالث للطواحين بالتصفيات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عادت ألمانيا لسكة الانتصارات بعدما تغلبت على أيرلندا الشمالية بهدفين نظيفين والتي أقيمت على ملعب ويندسور بارك ضمن الجولة السادسة للتصفيات المؤهلة إلى أمم أوروبا ألفين وعشرين.

وافتتح ماريسل هالستنبيرج أهداف المباراة بعد انطلاق الشوط الثاني بثلاث دقائق، ليعزز المهاجم سيرج غنابري تقدم الضيوف في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

ليرفع المانشافت رصيده إلى اثنتي عشرة نقطة ليقفز لصدارة المجموعة الثالثة متساوياً مع أيرلندا الشمالية التي تراجعت للمركز الثاني.

وواصلت هولندا عروضها القوية في الفترة الأخيرة بعدما حققت فوزاً عريضاً على مستضيفتها أستونيا بأربعة أهداف نظيفة.

وسجل رباعية الطواحين كل من المهاجم رايان بابل في الدقيقتين السابعة عشرة والثامنة والأربعين، فيما عزز ممفيس ديباي تقدم أبناء المدرب رونالد كومان بالهدف الثالث في الدقيقة السادسة والسبعين، ليختتم جورجينيو فينالدوم رباعية المنتخب الهولندي في الدقيقة السابعة والثمانين.

لترفع هولندا رصيدها إلى تسع نقاط من أربع مباريات في المرتبة الثالثة للمجموعة ليقترب من ألمانيا وأيرلندا الشمالية ويواصل صحوته للمباراة الثانية على التوالي بينما تقع أستونيا في المركز الخامس بعدما تعرضت للخسارة في كل مواجهاتها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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