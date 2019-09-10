“فلاشينغ ميدوز” تقرب “الماتادور” من صدارة التصنيف

حافظ الصربي نوفاك دجوكوفيتش على موقعه في صدارة التصنيف العالمي لرابطة التنس المحترفين الصادر أمس الأثنين بعد انتهاء بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وجاء في المرتبة الثانية الإسباني رافائيل نادال المتوج بآخر بطولات الغراند سلام بعد فوزه على الروسي دانييل ميديفيديف ليقلص الماتادور الإسباني الفارق بينه وبين دجوكوفيتش إلى ستمائة وأربعين نقطة.

واحتل السويسري روجر فيدرر المركز الثالث في التصنيف العالمي متقدماً على الروسي دانييل ميديفيديف والذي ارتقى للمركز الرابع بعد وصوله إلى نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في وقت تراجع فيه النمساوي دومنيك ثيم مرتبة واحدة ليأتي في المرتبة الخامسة عالمياً.

ولم تشهد قائمة اللاعبين العشر الأوائل تغييراً كبيراً فالألماني ألكسندر زفيريف جاء في المركز السادس فيما تقدم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس مركزاً واحداً ليحتل المركز السابع متقدما على الياباني كي نيشيكوري.

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