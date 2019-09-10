اخبار الرياضة

“فلاشينغ ميدوز” تقرب “الماتادور” من صدارة التصنيف

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حافظ الصربي نوفاك دجوكوفيتش على موقعه في صدارة التصنيف العالمي لرابطة التنس المحترفين الصادر أمس الأثنين بعد انتهاء بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وجاء في المرتبة الثانية الإسباني رافائيل نادال المتوج بآخر بطولات الغراند سلام بعد فوزه على الروسي دانييل ميديفيديف ليقلص الماتادور الإسباني الفارق بينه وبين دجوكوفيتش إلى ستمائة وأربعين نقطة.

واحتل السويسري روجر فيدرر المركز الثالث في التصنيف العالمي متقدماً على الروسي دانييل ميديفيديف والذي ارتقى للمركز الرابع بعد وصوله إلى نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في وقت تراجع فيه النمساوي دومنيك ثيم مرتبة واحدة ليأتي في المرتبة الخامسة عالمياً.

ولم تشهد قائمة اللاعبين العشر الأوائل تغييراً كبيراً فالألماني ألكسندر زفيريف جاء في المركز السادس فيما تقدم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس مركزاً واحداً ليحتل المركز السابع متقدما على الياباني كي نيشيكوري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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