عاجل .. استقالة رئيس لجنة الحكام العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم من منصبه

بنغازي 10 سبتمبر 2019 (وال)- أعلن رئيس لجنة الحكام العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحفيظ العقوري الثلاثاء، رسميًا من منصبه.

وقال الحكم الدولي السابق عبد الحفيظ العقوري – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية- إنه قدم رسميًا طلب استقالته للاتحاد الليبي لكرة القدم، طلب فيه إعفاءه من مهمته كرئيس للجنة الحكام العامة بالاتحاد ومن رئاسة لجنة الحكام بالاتحاد الفرعي بنغازي.

وأوضح عبد الحفيظ العقوري – في طلبه – سبب استقالته قائلا إن السبب الرئيسي هو، عدم التوافق مع رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني في كثير من الأمور.

وهذا سيخصص الحكم الدولي السابق عبد الحفيظ العقوري – سيكون في حوار مع – وكالة الأنباء الليبية – لتوضيح أكثر عن ملابسات استقالته ويكشف عن الكثير من الأمور تهم الرياضة والاتحاد اللعبة. (وال- بنغازي) ف ح/ ر ت

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