تركيب العشب الصناعي بالملعب البلدي في سبها

سبها 10 سبتمبر 2019 (وال)- أعلنت الشركة المكلفة بأعمال تعشيب الملعب البلدي بمدينة سبها اليوم الثلاثاء، انتهاء من أعمال تركيب العشب الصناعي بالملعب البلدي.

هذا وقد باشرت الشركة المكلفة في عملية الاختبار الأولي لمدى، لمعرفة مدى ارتكاز العشب الصناعي على الأرضية بعد تسويته بكمية الرمال المخصصة، قبل المرحلة الختامية لتجهيز أرضية الملعب لإقامة المباريات.

كما قامت الشركة المكلفة بجميع الاختبارات اللازمة لأرضية الملعب، والتي سيتم بعدها البدء في مرحلة تهيئة وتسوية المضمار الرئيسي للملعب، الذي ستُطرح عليه الأرضية المطاطية كمرحلة أخيرة.

يُشار إلى أنه للمرة الأولى في تاريخ الملعب البلدي لمدينة سبها، منذ إنشائه تم استكمال المضمار الرئيسي وتجهيزه بالكامل. (وال- سبها) ع م/ ر ت

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