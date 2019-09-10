شواطئ قاريونس تحتضن مهرجان السلام بمدينة بنغازي

أخبار ليبيا24- خاص

اختتم على شاطيء نادي الأهلي بنغازي بحي قاريونس مهرجان السلام للألعاب الرياضية البحرية و الشاطئية الذي احتضن عدة ألعاب بدعم من الهيئة العامة للشباب والرياضة وتنظيم الاتحاد الفرعي للسباحة والغوص بنغازي.

وفي لعبة السباحة نجح السباح : موسى إبراهيم الفيتوري من نادي النجم الساحلي في التتويج في سباق السباحة 3000 متر أواسط

وحل أحمد صالح إبراهيم من نادي النجم الساحلي ثانيا و جاء ثالثا الزبير محمد الأوجلي من نادي بنغازي.

وفِي فئة البراعم 1000 متر جاء في المركز الاول محمد صالح بوقرين من نادي قاريونس وحل في الترتيب الثاني حمزة نوري كويري من نادي النجم الساحلي، وجاء ثالثا نوري علي البكوش من نادي الأهلي.

وفي فئة الأشبال 2000متر جاء اوًلا محمد أمين قطاط، من نادي الأهلي بنغازي، وحل ثانيا عبدالرحمن صبحي الفائدي من الأهلي بنغازي، وجاء في المركز الثالث إبراهيم عمر العبدليمن قاريونس.

أما فئة الكبار 5000متر فتفوق عزالدين أمين قطاط من الأهلي بنغازي، وحل في المركز الثاني علي رمضان العرفي من الأهلي بنغازي، وجاء في الترتيب الثالث السباحة سلوى صبري صوان من نادي الرعيض

وفِي سباق 2000متر بناتن حلت في الترتيب الأول ندى فتحي كويري من النجم الساحلي وفِي المركز الثاني ونيسة صالح بوقرين من قاريونس فيما جاءت ياسمين صبري صوان من نادي الرعيض ثالثا.

وفي سباق الرماية بالخرطوش جاء في الترتيب الأول غيث محمد البرغثي، وفِي المركز الثاني رياض حامد يونس وحل في الترتيب الثالث نجيب المالكي.

هذا ونظم في المهرجان مسابقات في ألعاب كرة القدم و كرة الطائرة وكرة السله الشاطئية، كما نظمت اللجنة المشرفة احتفال عقب ختام المنافسات تم خلاله تتويج الفرق الفائزة واللاعبين المتميزين.

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