بالأسماء.. القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني للقوة البدنية للمشاركة ببطولة أفريقيا

أعلن طارق عبدالسميع مخلوف، مدرب منتخبنا الوطني للقوة البدنية، عن القائمة النهائية للرياضيين الذي تم اختيارهم للمشاركة في بطولة أفريقيا 2019 “بوتشي فستروم” والتي تحتضنها جنوب أفريقيا

وجاء اختيار “مخلوف” للقائمة المكونة من 11 رياضيا بعد خوضهم العديد من التجارب تحت إشراف الإدارة الفنية للمنتخب حتى يحققوا نتائج مشرفة لرياضة الليبية.

وضمت القائمة كل من : طارق عبدالسميع مخلوف، مدربا – علي سالم عبدالوكيل، مساعد مدرب، و11 رياضيا هم: محمد مصطفى الوسيع – حسين محمد على أكديش – علاء الدين محمد عبدالله – عادل حسن بشير الجزيري – نورالين محمد دعبس – أحمد عبدالناصر الدروقي – حسين محمد فيدان – إسلام سالم مرواس – عبدالرحمن نوري موسى – عبدالله سليمان بودبوس – سعيد محمد الحاسي.

الجدير بالذكر أن منتخب ليبيا للقوة البدنية، تحقيق نتائج مميزة والصعود لمنصات التتويج في العديد من المحافل العربية والأفريقية والعالمية في القوة البدنية.

يشار إلى أن منير الشويهدي، رئيس الاتحاد الليبي للقوة البدنية، أكد أن منتخب فرسان المتوسط للعبة استعد بقوة للاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها بطولة أفريقيا 2019، مطالبا اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة، بتوفير الدعم وتوفير السبل لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة الأفريقية.

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