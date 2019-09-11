الهريش” يحصل على تأشيرة دخول المغرب تمهيدا للانضمام لاتحاد طنجة

أعلن نادي اتحاد طنجة المغربي أن لاعبنا الدولي الليبي زكريا الهريش، متوسط ميدان النادي الأهلي طرابلس، تحصل، اليوم الثلاثاء، على تأشيرة الدخول إلى الأراضي المغربية تمهيدا لاتمام إجراءات انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم النادي.

وقال نادي اتحاد طنجة، عبر صفحته على موقع “فيس بوك”، إن الهريش صاحب الـ20 ربيعا سوف يصل إلى الأراضي المغربية مساء اليوم استعدادا لاستكمال إجرءات التعاقد بشكل رسمي مع الفريق الطنجاوي قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية بالمغرب.

ومن المنتظر أن يقوم الهريش بالتوقيع على كشوفات اتحاد طنجة لمدة موسم على سبيل الإعارة، قادما من الأهلي طرابلس، علما بأن اللاعب يرتبط بعقد مع الزعيم حتى صيف عام 2021.

الجدير بالذكر أن “الهريش” دخل في مفاوضات مع فريق اتحاد طنجة المغربي من قبل، وقام اللاعب بالسفر إلى تونس استعدادا لاستخراج تأشيرة دخول الأراضي المغربية، إلا أن المفاوضات بين اللاعب وإدارة الفريق المغربي توقف بسبب عدم حصوله على تأشيرة الدخول للأراضي المغربية.

كما دخل فريق الترجي التونسي في مفاوضات متقدمة مع الهريش لضم اللاعب على سبيل الإعارة بعد توصية من حمدو الهوني لاعب منتخبنا الوطني ونادي الترجي التونسي إلا أن المفاوضات لم تكلل بالنجاح.

يشار إلى أن اتحاد طنجة يضم بين صفوفه اللاعب صالح الطاهر، والذي ظهر بمستوى مميز مع الفريق خلال معسكر الفريق الذي أقيم في تركيا حيث نجح اللاعب في إحراز 4 أهداف مع الفريق خلال مباراتين وديتين شارك فيهما اللاعب.

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