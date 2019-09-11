الاتحاد يعلن القناة الناقلة لمباراة الإياب أمام حسنية أغادير بالكونفدرالية

أعلنت اللجنة التسييرية بنادي الاتحاد، عن توصلها لاتفاق لنقل لقاء الإياب بدور الـ32 بالكونفدرالية أمام فريق حسنية أغادير، عبر شاشة ليبيا الرياضية.

كانت إدارة نادي الاتحاد، أعلنت أمس أن الجهات الأمنية بمدينة صفاقس التونسية، وافقت على حضور الجماهير لمباراة الفريق أمام حسنية اغادير، بملعب الطيب المهيري، بعدد 3 آلاف مشجع فقط.

ويستضيف “العميد”، نظيره حسنية أغادير، على ملعب الطيب المهيري بصفاقس، يوم السبت الموافق 14 سبتمبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 للكونفيدرالية.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حصصه التدريبية المكثفة، بالعاصمة التونسية، وذلك ضمن معسكره المغلق، استعدادًا للمواجهة المرتقبة.

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