المدرب الوطني “التاجوري” يجتاز دورة مدربي المبارزة الدولية بالإمارات

نجح المدرب الوطني سراج التاجوري، المدير الفني لمنتخبنا الوطني للمبارزة، في اجتياز دورة المدربين الدولية بتقدير ممتاز والحصول على دبلوم المدرب المتميز في مدينة دبي بدولة الإمارات .

كانت الدورة التي استضافتها مدينة دبي، خلال الأيام القليلة الماضية، تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة وشهدت مشاركة وحضور عشرات المدربين .

يشار إلى أن تفوق التاجوري في هذه الدورة يأتي بعد اجتيازه دورة المدربين الأفارقة بأكاديمية المبارزة بالجزائر العام الماضي والتي استمرت على مدار عام كامل.

يذكر أن مشاركة التاجوري في هذه الدورة تأتي بعد اجتيازه دورة المدربين الأفارقة بأكاديمية المبارزة بالجزائر والتي أقيمت العام الماضي وتواصلت لمدة سنة كاملة.

الجدير بالذكر أن المدرب الوطني سراج التاجوري توج الشهر الماضي ببرونزية الفرق في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب كمدرب للمنتخب الوطني.

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