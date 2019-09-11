فرسان المتوسط يختتمون معسكرهم في المغرب

تقرير 218

معسكر جديد للمنتخب الوطني تطوى صفحته غدا الخميس، حيث سيُغادر فرسان المتوسط المغرب ويعودون إلى ليبيا، فمنهم من شد رحاله باتجاه تونس ومصر ومنهم من بقي في المغرب لمواصلة المشوار مع أنديتهم.

معسكر المنتخب الذي أثار الجدل لغياب المرافق الإعلامي كان فرصة للدامجة للتعرف على جميع اللاعبين المحليين منهم والمحترفين إذ استغل الدامجة فرصة التوقف الدولي لاستعداداته.

المنتخب الوطني من خلال معسكر المغرب هذه المرة عاد مجددا لخوص المبارات الودية والتي غاب عنها لفترة طويلة حيث خاض لقاءين الأول فقده أمام بوركينا فاسو بهدف نظيف بينما حقق الفوز في الثاني على حساب النيجر بهدفين دون رد، كما أعلن اتحاد الكرة أن المنتخب سيواجه كينيا وموريتانيا وديا في اكتوبر المقبل.

رئيس الوفد في المغرب يونس الكزة أكد ايضا أن منتخب المحليين سيحظى بمعسكر تدريبي قبل مواجهة تونس في تصفيات الشان يوم الحادي والعشرين من الشهر الجاري في رادس.

وعلى الرغم من كل الغموض والعشوائية في القرارات التي تتخدها لجنة المنتخبات إلا أن الشارع الرياضي يعلق آمالا كبيرة على هذا الجيل الذي يأمل أن يعبر بهم لتحقيق الحلم والتواجد في كبرى البطولات وعلى رأسها مونديال 2022 .

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