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المغرب مسرحا لمباريات المنتخب الوطني

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختار الاتحاد الليبي لكرة القدم المغرب مسرحا لمباريات المنتخب الوطني في تصفيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وكذلك في تصفيات كأس أفريقيا للمحليين.

وكان رئيس اتحاد الكرة عبدالحكيم الشلماني قد صرح في وقت سابق لـ218 أن المغرب هو الأقرب لاستضافة مباريات المنتخب الوطني بسبب الحظر المسلط على الملاعب الليبية من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وجاء اختيار المغرب بحسب تصريحات الشلماني نظرا للتسهيلات التي قدمها الاتحاد المغربي لنظيره الليبي من حيث إجراءات السفر والتأشيرات، وبالتالي فسيواجه منتخبنا الوطني نظيره التونسي ضمن مباراة إياب تصفيات الشان في المغرب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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