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الهريش يصل المغرب ويقترب من اتحاد طنجة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصل اللاعب الدولي زكريا الهريش إلى المغرب تمهيدا لانضمامه لفريق اتحاد طنجة قادما من الأهلي طرابلس على سبيل الإعارة.

وكان اللاعب الشاب زكريا الهريش محط أنظار عدة أندية عربية بعد تألقه الموسم الماضي مع فريق هويسكا وتتويجه معه بلقب الدوري المونتنغيري.

حيث كان الهريش قريبا جدا من الترجي الرياضي التونسي الفترة الماضية لكن رغبة اللاعب في أن يكون أساسيا في تشكيلة بطل أفريقيا حالت دون انتقاله للترجي ليحظى بعدها باهتمام كبير من اتحاد طنجة المغربي الذي يبدو أنه نجح في التعاقد معه غير أن النادي لم يعلن حتى الآن تفاصيل عقد الهريش.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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