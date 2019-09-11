الهريش يصل المغرب ويقترب من اتحاد طنجة

وصل اللاعب الدولي زكريا الهريش إلى المغرب تمهيدا لانضمامه لفريق اتحاد طنجة قادما من الأهلي طرابلس على سبيل الإعارة.

وكان اللاعب الشاب زكريا الهريش محط أنظار عدة أندية عربية بعد تألقه الموسم الماضي مع فريق هويسكا وتتويجه معه بلقب الدوري المونتنغيري.

حيث كان الهريش قريبا جدا من الترجي الرياضي التونسي الفترة الماضية لكن رغبة اللاعب في أن يكون أساسيا في تشكيلة بطل أفريقيا حالت دون انتقاله للترجي ليحظى بعدها باهتمام كبير من اتحاد طنجة المغربي الذي يبدو أنه نجح في التعاقد معه غير أن النادي لم يعلن حتى الآن تفاصيل عقد الهريش.

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