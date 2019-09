تتوجه بعثة المنتخب الليبي لكرة القدم داخل الصالات إلى دولة الكويت لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب الكويت يومي الرابع عشر والخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري.

وتأتي إقامة هاتين المباراتين الوديتين في إطار الاستعدادات المنتخب الليبي لمواجهة المنتخب الجزائري شهر أكتوبر القادم ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الافريقية الفين وعشرين التي ستقام بالمغرب .

