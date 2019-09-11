“سوبر هاتريك” يُقرّب رونالدو من رقم تاريخي

قاد النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو منتخب بلاده للفوز الثاني على التوالي بعدما أمطر شباك مستضيفتها ليتوانيا بخمسة أهداف مقابل هدف، كان نصيب الدون منها أربعة أهداف.

وافتتح الهداف التاريخي لبطل أوروبا أهدافه في الدقيقة السابعة من علامة الجزاء، لكن أصحاب الأرض عدلوا النتيجة من رأسية في الدقيقة الثامنة والعشرين، لكن رونالدو عاد لتسجيل الهدف الثاني بعد خطأ فادح من الحارس، وواصل رونالدو تألقه ليسجل الهاتريك بعد تمريرة من بيرناردو سيلفا، ليعود الدون ويسجل رباعيته الشخصية في الدقيقة السادسة والسبعين، ويختتم لاعب الوسط وويليام كارفالو خماسية أبطال أوروبا في الوقت بدل الضائع.

لترفع البرتغال رصيدها بهذا الفوز إلى ثماني نقاط في المرتبة الثانية للمجموعة خلف المتصدرة أوكرانيا صاحبة الثلاث عشرة نقطة وستلتقيان في الجولة المقبلة بالعاصمة كييف.

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