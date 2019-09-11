“الأسود الثلاثة” تفترس كوسوفو

حققت إنجلترا فوزها الرابع على التوالي بعدما تغلبت بصعوبة على ضيفتها كوسوفو بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي استضافها ملعب سانت ميريز بساوثهابتون في المجموعة الأولى.

وسجلت كوسوفو في أول دقيقة من المباراة عن طريق فالون بيريشا، لكن نجم السيتي رحيم ستيرلينغ عدّل الكفة لإنجلترا في الدقيقة الثامنة، ليعزز الهداف هاري كين تقدم منتخب الأسود الثلاثة في الدقيقة التاسعة عشرة.

وبعدها زاد مدافع كوسوفو مرجيم فويفودا من معاناة منتخبه في الدقيقة الخامسة والثلاثين بتسجيله خطأ في مرماه، لكن جادون سانشو تمكن من تسجيل الهدفين الرابع والخامس في آخر دقائق الشوط الأول، ليعود بيريشا ويسجل لكوسوفو في الدقيقة التاسعة والأربعين، ويقلص فيدا موريكي الفارق من علامة الجزاء.

وتواصل إنجلترا بذلك صدارة المجموعة برصيد اثنتي عشرة نقطة من أربع انتصارات متتالية فيما تجمد رصيد كوسوفو عند ثماني نقاط في المركز الثالث.

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